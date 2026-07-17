Villaricca attività commerciale in fiamme | trovati anche quattro fori di proiettile

Notizia in breve

Un incendio ha interessato un’attività commerciale in Corso Europa a Villaricca durante la notte. Sul luogo sono stati trovati quattro fori di proiettile. I carabinieri stanno indagando sulle cause dell’incendio e sui proiettili trovati. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le forze dell’ordine stanno esaminando le prove raccolte e verificano eventuali collegamenti tra i due elementi. La zona è stata messa sotto controllo.