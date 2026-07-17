Villaricca attività commerciale in fiamme | trovati anche quattro fori di proiettile
Un incendio ha interessato un’attività commerciale in Corso Europa a Villaricca durante la notte. Sul luogo sono stati trovati quattro fori di proiettile. I carabinieri stanno indagando sulle cause dell’incendio e sui proiettili trovati. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le forze dell’ordine stanno esaminando le prove raccolte e verificano eventuali collegamenti tra i due elementi. La zona è stata messa sotto controllo.
Notte di lavoro per i carabinieri a Villaricca, dove un incendio ha interessato un'attività commerciale di prossima apertura situata in Corso Europa. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Villaricca e della sezione operativa di Marano. Le fiamme hanno danneggiato una delle serrande dell'esercizio, mentre su un'altra sono stati rinvenuti quattro fori, ritenuti verosimilmente riconducibili a colpi d'arma da fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertarne la matrice. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella di un'azione dolosa. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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