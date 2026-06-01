Quattro cadaveri carbonizzati sono stati trovati in un'auto bruciata vicino a una stazione di servizio nel Cosentino. La polizia ha recuperato i corpi, che si trovavano all’interno del veicolo incendiato. I dettagli sulla loro identificazione e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle circostanze che hanno portato all’omicidio e all’incendio. La scena è stata posta sotto sequestro per ulteriori indagini.

AGI - Macabra scoperta nel Cosentino: in un'auto bruciata sono stati rinvenuti quattro cadaveri carbonizzati, nei pressi di una stazione di servizio, ad Amendolara. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Castrovillari, si trova la Polizia per le indagini. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Da quanto si è appreso, i corpi apparterrebbero a persone di nazionalità pakistana. Esclusa l'ipotesi di incidente. La statale è stata bloccata per tre ore per permettere i rilevamenti alle forze dell'ordine. In un primo momento si pensava che l'auto, un minivan, fosse esplosa mentre i quattro erano all'interno. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Uccisi e poi dati alle fiamme. Trovati in un'auto i cadaveri carbonizzati di quattro pakis...

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Cadaveri carbonizzati di quattro pakistani in un'auto nel Cosentino. Sono stati uccisiNel Cosentino, vicino a una stazione di servizio ad Amendolara, è stata trovata un’auto bruciata con quattro cadaveri carbonizzati all’interno.

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