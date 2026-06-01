Quattro corpi carbonizzati sono stati trovati dentro un’auto bruciata in un distributore di carburante sulla strada statale 106, nel territorio di Amendolara. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio e sulle identità delle vittime. L’auto si trovava parcheggiata vicino a pompe di benzina, con i veicoli circostanti intatti. Nessuna informazione ufficiale sulla dinamica o sui motivi dell’incendio è stata ancora diffusa.

AMENDOLARA (COSENZA) – Macabra scoperta lungo la strada statale 106, nel territorio di Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza, dove i corpi carbonizzati di quattro persone sono stati rinvenuti all’interno di un’automobile avvolta dalle fiamme in un distributore di carburante. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un veicolo in fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, hanno fatto la drammatica scoperta dei quattro cadaveri all’interno dell’auto. Sull’accaduto sono immediatamente scattate le indagini da parte delle forze dell’ordine e della magistratura competente, impegnate a ricostruire con esattezza quanto avvenuto e a identificare le vittime. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Amendolara, quattro corpi carbonizzati trovati in un’auto: si indaga, tra le ipotesi anche l’omicidio

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Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel Cosentino: le vittime sarebbero migranti

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