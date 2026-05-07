Un nuovo polmone verde in città | inaugurato a Novara il parco della Battaglia con aree giochi e fitness

Martedì 5 maggio è stato aperto al pubblico il parco della Battaglia, un’area verde di oltre 33 ettari situata a Novara. L’inaugurazione ha visto la presenza di autorità locali e cittadini, che hanno potuto visitare le zone dedicate ai giochi e alle attività di fitness. Il parco si estende su un’ampia porzione di territorio cittadino, offrendo uno spazio aperto per il tempo libero e il relax.

È stato inaugurato martedì 5 maggio, a Novara, il nuovo parco della Battaglia, una vasta area verde di oltre 33.000 metri quadrati situata nel quartiere Bicocca. L'intervento, realizzato dall'impresa torinese Oikia, completa il recupero dell'area dell'ex fornace Giustina, un percorso iniziato nel.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Un polmone verde in più in città: inaugurato a Novara il nuovo parco della Battaglia con aree giochi e fitnessÈ stato inaugurato martedì 5 maggio, a Novara, il nuovo parco della Battaglia, una vasta area verde di oltre 33mila metri quadrati situata nel... Leggi anche: Giochi per bambini e aree relax: apre il nuovo polmone verde di viale Ipponio Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Novara, inaugurato il nuovo parco sull'area dell'ex fornace Giustina; Novara, la Bicocca riabbraccia l’ex Fornace: inaugurato il Parco Giustina; Tramonti, il primato della pizza nel cuore verde della Costiera; Inaugurato il Parco Giustina alla Bicocca: nuova area verde per la città. Da area degradata a polmone verde: Novara riabbraccia il parco della BattagliaDa area abbandonata a nuovo spazio a disposizione della comunità: è stato inaugurato ieri, 4 maggio, il nuovo parco della Battaglia alla Bicocca in fondo a corso XXIII Marzo, adiacente all’area commer ... lavocedinovara.com Un nuovo polmone verde in paese. La fascia boscata in via RondonaUn nuovo polmone verde abbraccia una delle arterie più frequentate dai cittadini che amano la mobilità dolce. Si sono conclusi in settimana i lavori di piantumazione in via Rondona, un intervento ... ilrestodelcarlino.it Grazie a tutti gli interessati alle lezioni di spagnolo con un madrelingua Non sapevo che a Novara così tante persone stessero imparando lo spagnolo. Secondo voi, cosa manca a Novara per rendere più facile imparare lo spagnolo - facebook.com facebook