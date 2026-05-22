Civica Young | presentato il nuovo spazio della Biblioteca Civica dedicato ai giovani
Nel pomeriggio di oggi, alla Biblioteca Civica si è svolta la cerimonia di presentazione di Civica Young, un nuovo spazio riservato a giovani tra i 13 e i 19 anni. L’area è stata allestita per offrire un ambiente che combina accoglienza, inclusione e attività dinamiche, con l’obiettivo di rispondere alle diverse esigenze degli adolescenti. L’inaugurazione ha coinvolto alcune figure istituzionali e rappresentanti dei giovani, che hanno partecipato alla scoperta della nuova struttura.
Nel pomeriggio di oggi, alla Biblioteca Civica si è svolto l’evento di presentazione di Civica Young, il nuovo spazio dedicato a ragazze e ragazzi dai 13 ai 19 anni, concepito come un ambiente accogliente, inclusivo e dinamico, in grado di rispondere agli interessi e alle esigenze delle giovani. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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