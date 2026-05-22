Civica Young | presentato il nuovo spazio della Biblioteca Civica dedicato ai giovani

Nel pomeriggio di oggi, alla Biblioteca Civica si è svolta la cerimonia di presentazione di Civica Young, un nuovo spazio riservato a giovani tra i 13 e i 19 anni. L’area è stata allestita per offrire un ambiente che combina accoglienza, inclusione e attività dinamiche, con l’obiettivo di rispondere alle diverse esigenze degli adolescenti. L’inaugurazione ha coinvolto alcune figure istituzionali e rappresentanti dei giovani, che hanno partecipato alla scoperta della nuova struttura.

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