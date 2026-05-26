A Milano, nel 30° anniversario, si tiene per la prima volta la mostra Suggestioni, aperta fino all’8 giugno in Via della Spiga. La mostra presenta la bellezza di alcune pagine che, dal 2019, sono protagoniste del Fashion Issue dedicato ai preziosi. Le pagine sono state apprezzate subito dalle lettrici per il loro potere e le affinità elettive che suscitano.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Era il 2013 quando il primo inserto Fashion Issue presentava originali associazioni fra gioielli e immagini d’arte, natura e architettura. Nel suo percorso, 19 gioielli di celebri maison dialogano con visioni di nuvole eteree, fiori colorati o palazzi maestosi. Un viaggio in cui gemme e diamanti ci ricorderanno, con uno sguardo, che anche l’immaginazione è un dono inestimabile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Oggi, a Milano, nel nostro 30° anniversario, per la prima volta potrete ammirare la loro bellezza nella mostra Suggestioni, che animerà Via della Spiga fino all’8 giugno

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