‹ › 1 4 Dentro la metamorfosi4. ‹ › 2 4 Dentro la metamorfosi3. ‹ › 3 4 Dentro la metamorfosi2. ‹ › 4 4 Dentro la metamorfosi1. C’è una mostra interessante a Milano, io vengo apposta da Roma, perché non la vedi anche tu? È questa la domanda che qualche tempo fa mi ha fatto un caro amico che, proprio in virtù dei troppi chilometri che intercorrono fra la mia e la sua città di adozione, vedo molto di rado. Più per il piacere di incontrare lui che per il contenuto della mostra in sé, di cui allora poco sapevo, ho accettato volentieri il suo invito e, all’ora convenuta, mi sono presentato al Museo di Storia Naturale di Milano, un luogo dove tornavo molto volentieri visto che era stato meta di tantissimi pomeriggi coi miei figli quando loro erano piccoli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La mostra ‘Dentro la Metamorfosi’ a Milano è da non perdere

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