Mercoledì si terrà alla Camera una riunione dei capigruppo con il presidente Fontana, durante la quale verrà richiesta la calendarizzazione della riforma della legge elettorale entro giugno. Ciriani ha dichiarato che si tratta di un impegno per accelerare i tempi di approvazione. Da parte delle opposizioni, solo il gruppo di Schlein ha espresso un no alla proposta, mentre altri leader politici hanno commentato con toni diversi.

“Mercoledì abbiamo la riunione dei capigruppo alla Camera col presidente Fontana e i capigruppo chiederanno la calendarizzazione nel mese di giugno della riforma della legge elettorale, quindi c’è la volontà di accelerare al massimo l’approvazione”. L’annuncio è di Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, parlando a Trento al Festival dell’Economia. Poi chiarisce lo stato dell’arte. “Dopo aver atteso le proposte del centrosinistra che non sono mai arrivate, il centrodestra ha deciso, naturalmente col consenso del governo, di accelerare. Quindi noi speriamo entro la fine del mese di giugno di poter approvare almeno in prima lettura alla Camera la nuova legge elettorale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Legge elettorale, Ciriani: “Entro giugno la prima lettura. Da Schlein & c. solo no”. Renzi con loro? “Un’assicurazione per la vita”

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