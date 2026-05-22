Milano celebra il nuovo libro di Lele Mora al Justme Milano

A Milano si è tenuta una serata dedicata alla presentazione del nuovo libro di Lele Mora al locale Justme. L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure dello spettacolo e appassionati del settore, riuniti per assistere al debutto editoriale. L’atmosfera era vivace e coinvolgente, con i presenti che hanno condiviso momenti di conversazione e approvazione. La serata si è svolta nel cuore della movida milanese, in un locale noto per la sua atmosfera dinamica e selezionata.

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. Una serata esclusiva trascorsa nel cuore della vita notturna milanese accoglie personaggi noti dello spettacolo per un debutto editoriale memorabile. Nel cuore della nightlife milanese, nella suggestiva location del Justme Milano ai piedi della Torre Branca, è andato in scena un evento esclusivo dedicato alla presentazione del nuovo libro di Lele Mora, “Io sono Lele Mora e questa è la mia storia”, figura simbolo dello spettacolo italiano con oltre cinquant’anni di carriera tra televisione, management e intrattenimento. La serata, considerata tra le più attese della stagione, ha attirato numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo, della televisione e dell’imprenditoria. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio Sullo stesso argomento JustMe Milano: 10 anni di successi per U&G – Ufficio Stampa MilanoJustMe: 10 anni di successi per U&G – Ufficio Stampa Milano L’ufficio stampa milanese di Ester Uggiosi celebra un decennio di comunicazione con una... Leggi anche: I lunedì più glamour di Milano è solo al JustMe