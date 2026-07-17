Vigevano la polizia locale impegnata nell’operazione Stazioni Sicure | oltre settanta persone identificate

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vigevano, 17 luglio 2026 – Durante l’operazione “Stazioni Sicure”, la polizia locale ha identificato oltre settanta persone nella zona dello scalo ferroviario. Sono stati controllati vari veicoli e aree pubbliche, con l’obiettivo di prevenire reati e garantire l’ordine pubblico. Nessun arresto è stato comunicato. L’intervento si è concentrato principalmente sulla sicurezza nelle aree più frequentate della stazione.

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Vigevano (Pavia), 17 luglio 2026 – Garantire la sicurezza nelle zona “calde” della città, in particolare quella dello scalo ferroviario. La polizia locale di Vigevano è impegnata da un paio di settimane nel progetto “Stazioni Sicure”, finanziato dalla Regione Lombardia, con lo scopo di rafforzare la sicurezza urbana e la presenza del personale sul territorio. I numeri del controllo. I primi servizi hanno riguardato la stazione ferroviaria di Vigevano e l’attiguo viale Mazzini. Gli agenti del comandante Giuseppe Calcaterra hanno identificato 73 persone, controllato 50 mezzi e contestato 8 violazioni al Codice della strada. Inoltre hanno effettuato 22 pre-test per accertare l’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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