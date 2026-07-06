Romano controlli a tappeto durante la movida | 54 persone identificate e 29 sanzioni della Polizia Locale

Durante il fine settimana, la Polizia Locale della Bassa Bergamasca Orientale ha effettuato controlli intensivi durante gli eventi nei vari comuni. Sono state identificate oltre 50 persone e sono state emesse 29 sanzioni amministrative. Nessun dettaglio specifico sulle violazioni o sui soggetti coinvolti è stato reso pubblico. Le operazioni sono state finalizzate a garantire la sicurezza durante la movida e a mantenere l’ordine pubblico nella zona.

Romano. Più di 50 persone identificate e 29 sanzioni nel corso dei controlli a tappeto messi in campo dalla Polizia Locale della Bassa Bergamasca Orientale durante il fine settimana di eventi nei comuni del territorio. Il servizio ha interessato in particolare il comune di Romano di Lombardia, oltre ai territori di Bariano, Covo e Cortenuova, con un dispositivo rafforzato composto da sei pattuglie operative ogni giorno. Le attività si sono svolte dalle 7 del mattino fino alle 3 di notte, con controlli costanti su piazze, strade e principali aree di aggregazione, nell’ambito di un piano straordinario di prevenzione, vigilanza e sicurezza. Il bilancio complessivo registra 54 persone identificate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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