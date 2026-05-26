Nel weekend, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari a Pozzuoli, identificando più di 100 persone e verificando decine di veicoli. Durante l’operazione, sono stati effettuati controlli a piedi e su strada, con posti di blocco in diverse zone della città. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata, e nessun veicolo è stato sequestrato. Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane.

Pozzuoli, controlli straordinari della Polizia di Stato nel weekend: oltre 100 persone identificate e decine di veicoli verificati. Pozzuoli, rafforzati i controlli nel fine settimana. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Pozzuoli, dove nel fine settimana appena trascorso è stato intensificato il presidio nelle aree urbane. L’operazione rientra nelle attività disposte per garantire maggiore sicurezza e prevenire fenomeni di illegalità diffusa. Identificate oltre cento persone. Durante l’attività, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della Polizia Municipale, hanno effettuato un monitoraggio capillare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pozzuoli, controlli della Polizia: identificate oltre 100 persone

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