Vietare il divieto di giocare
In un condominio di Aler Milano a Sesto San Giovanni, ai bambini e ai ragazzi è stato vietato di giocare a pallavolo nel cortile dello stabile. La decisione ha impedito loro di utilizzare lo spazio condiviso per attività sportive. La misura ha suscitato reazioni tra i residenti, che hanno denunciato il divieto come un ostacolo alla libertà di gioco dei più giovani. Nessuna motivazione ufficiale è stata resa nota dalle autorità condominiali o amministrative.
Leggendo la storia che arriva dal condominio di Aler Milano di via Magenta 115, a Sesto San Giovanni dove è stato impedito ai bambini e ragazzi residenti di giocare a pallavolo nel cortile dello stabile, viene da pensare ironicamente a quello che ormai sui social viene chiamato oggigiorno “meme”. Nel corso degli ultimi anni, sotto i cartelli che nei luoghi pubblici e privati vietano il gioco del pallone qualche goliardico ignoto ha risposto scrivendo un pungente “e allora ci droghiamo”. Sia ben chiaro: non siamo qui a incentivare l’utilizzo di sostanze stupefacenti. Minimamente, in alcun modo. Però allo stesso tempo si sorride amaramente per il divieto imposto a Sesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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