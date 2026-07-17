vietare il divieto di giocare

Notizia in breve

In un condominio di Aler Milano a Sesto San Giovanni, ai bambini e ai ragazzi è stato vietato di giocare a pallavolo nel cortile dello stabile. La decisione ha impedito loro di utilizzare lo spazio condiviso per attività sportive. La misura ha suscitato reazioni tra i residenti, che hanno denunciato il divieto come un ostacolo alla libertà di gioco dei più giovani. Nessuna motivazione ufficiale è stata resa nota dalle autorità condominiali o amministrative.