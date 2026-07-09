divieto di giocare a pallone il cartello nei giardini del piazzone

Notizia in breve

È stato istituito il divieto di giocare a pallone nelle ore notturne nei Giardini del Piazzone a Rapolano Terme. Un cartello è stato affisso per segnalare la restrizione. La misura è stata decisa con un’ordinanza sindacale, numero non specificato, e riguarda esclusivamente il periodo notturno. La decisione interessa l’area di piazza della Repubblica. La restrizione è stata applicata per motivi di sicurezza e decoro pubblico.