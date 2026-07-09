Divieto di giocare a pallone Il cartello nei Giardini del Piazzone
È stato istituito il divieto di giocare a pallone nelle ore notturne nei Giardini del Piazzone a Rapolano Terme. Un cartello è stato affisso per segnalare la restrizione. La misura è stata decisa con un’ordinanza sindacale, numero non specificato, e riguarda esclusivamente il periodo notturno. La decisione interessa l’area di piazza della Repubblica. La restrizione è stata applicata per motivi di sicurezza e decoro pubblico.
Divieto di gioco con la palla nelle ore notturne nei "Giardini del Piazzone" di Piazza della Repubblica a Rapolano Terme. C’è l’ordinanza sindacale (n. 31 del 2 luglio 2026) che, dalle ore 24 alle ore 8, vieta di fatto di giocare a pallone nell’area, una delle più centrali e frequentate del paese, dicendo no anche a "quei giochi, sport collettivi o individuali o comunque attività che, mediante il lancio di oggetti o pratiche pericolose, possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l’incolumità delle persone" nonché "danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato". Una decisione maturata alla luce delle... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Qual è la logica dietro il divieto di utilizzare un tiro di dado per determinare un vincitore in una partita pareggiata? reddit
Era destinatario di un divieto di accesso agli esercizi pubblici valido in tutta la provincia di #Rovigo, ma i Carabinieri lo trovano a giocare al videolottery in un bar di #FrassinellePolesine. Denunciato facebook
Che belle l’estate anni 90 dove non c’era il divieto di giocare,le spiagge libere,le tende arrangiate per il pranzo che non finiva mai,poi c’era lui il melone nel mare incastrato tra gli scogli per mantenerlo fresco Ci si divertiva davvero - X x.com
Divieto di giocare a pallone. Il cartello nei Giardini del PiazzoneC’è l’ordinanza sindacale che, dalle 24 alle 8, regolamenta le attività nelle ore notturne in una delle zone più centrali e frequentate del paese. lanazione.it
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