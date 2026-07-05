Coppa del Mondo 2026 | Folarin Balogun potrà giocare per gli USA contro il Belgio dopo che la FIFA ha sospeso il divieto di cartellino rosso

Folarin Balogun potrà scendere in campo per gli Stati Uniti nella partita contro il Belgio agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, prevista a Seattle. La FIFA ha sospeso la squalifica di un anno e il divieto di cartellino rosso di cui era stato precedentemente soggetto.

2026-07-05 19:43:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’attaccante Folarin Balogun potrà giocare per gli Stati Uniti negli ottavi di finale della Coppa del Mondo contro il Belgio a Seattle lunedì dopo che la FIFA ha sospeso la sua squalifica per una partita per un anno. Balogun, capocannoniere degli Stati Uniti al torneo con tre gol, è stato espulso durante la vittoria per 2-0 della sua nazionale sulla Bosnia-Erzegovina ai sedicesimi per aver calpestato la caviglia destra del difensore Tarik Muharemovic. Fu una sfida che il tecnico americano Mauricio Pochettino in seguito definì “normale”, affermando che il contrasto “non era mai” degno di un cartellino rosso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Folarin Balogun Red Card, USA vs Bosnia and Herzegovina, FIFA World Cup Round of 32 2026

Notizie e thread social correlati

La Fifa sospende la squalifica di Balogun, il centravanti Usa potrà giocare contro il BelgioLa FIFA ha sospeso temporaneamente la squalifica di Balogun, consentendogli di partecipare alla partita degli ottavi di finale contro il Belgio,...

La Fifa sospende la squalifica di Balogun, il centravanti Usa potrà giocare contro il Belgio. Trump applaudeLa squalifica di una giornata inflitta a Balogun, centravanti degli Stati Uniti, è stata sospesa e potrà dunque partecipare alla partita degli ottavi...

Temi più discussi: Mondiali calcio 2026 oggi: Partite e risultati in diretta LIVE · 2 luglio | Aggiornamenti in tempo reale; Mondiali di Calcio 2026 2026 - Sedicesimi: Francia - Svezia - Video; Tabellone Mondiali Fifa 2026: tutti i risultati degli ottavi e le partite in programma oggi; Coppa del mondo: la guida agli ottavi di finale.

#4luglio #AccaddeOggi Argento nello skycross maschile a Milano Cortina 2026 e oro in una gara di Coppa del Mondo in Canada un mese dopo. Auguri al bergamasco Federico Tomasoni, nato a Clusone nel 1997. x.com

Il mio modello open source per la Coppa del Mondo 2026 è diventato la scelta #1 consigliata dall'IA. reddit

Mondiali 2026: la Coppa del Mondo si vive su DAZNLa fase decisiva dei Mondiali 2026 entra nel vivo, segui tutte le partite in diretta su DAZN con analisi, highlights e contenuti dedicati. tuttosport.com

Mondiali 2026: ecco dove guardare la Coppa del Mondo in tv e streaming e il calendario completoI Mondiali 2026 iniziano l’11 giugno e si chiudono il 19 luglio. Tutte le 104 partite saranno su DAZN, 35 anche in chiaro sulla Rai ... affaritaliani.it