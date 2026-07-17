Dopo il licenziamento dalla WWE, i wrestler Alex Shelley e Chris Sabin hanno pubblicato un video in cui scherzano sulla loro prossima destinazione nel wrestling, senza svelare nulla di concreto. I due hanno deciso di giocare con le speculazioni dei fan, creando un breve sketch che mette in scena le continue voci sul loro futuro. La clip, diventata virale, mostra i due mentre simulano di essere in viaggio verso diverse aziende di wrestling.

Alex Shelley e Chris Sabin non hanno ancora rivelato quale sarà la loro prossima destinazione nel mondo del wrestling. Dopo il licenziamento dalla WWE, però, hanno deciso di divertirsi un po’ alle spalle di fan e addetti ai lavori, trasformando le continue speculazioni sul loro futuro in un esilarante sketch. A pochi mesi dall’addio alla WWE, i Motor City Machine Guns hanno pubblicato sul loro canale YouTube un video intitolato “Release”. Chi si aspettava un annuncio ufficiale è rimasto sorpreso: invece di svelare la loro nuova casa, il duo ha scelto di raccontare con ironia il periodo successivo al licenziamento, prendendo spunto dalle celebri cinque fasi del lutto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - VIDEO: Dopo la WWE, dove andranno? I Motor City Machine Guns lasciano un importante indizio

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