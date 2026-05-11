Motor City, con Alan Ritchson, richiama l’immagine di un personaggio simile a Reacher ambientato nella Detroit degli anni Settanta. La serie vede Ritchson nel ruolo di un protagonista che si distingue per la sua presenza fisica e le capacità di affrontare i nemici. La narrazione si concentra su un'ambientazione storica e su scene d’azione intense, con un protagonista che si confronta con le sfide del suo mondo.

Quando si tratta di picchiare i cattivi, non c'è nessuno che lo faccia meglio della star di Reacher Alan Ritchson, l'imponente action man della tv con più massa muscolare magra del reparto pollame di Tesco. È questo il brivido che si prova guardandolo sullo schermo quando colpisce dritto, forte e senza darti il tempo di realizzare, quando e come serve e come se fosse un riflesso automatico. Insomma, quando pesta i cattivi in un modo che darebbe del filo da torcere a un giovane Schwarzenegger degli anni '80. Il suo ruolo in Reacher, la serie che adatta per la tv i romanzi di Lee Child su un ex-marine imponente che affronta cospirazioni criminali in piccole città degli Stati Uniti, lo ha reso probabilmente la più grande star d'azione del pianeta, in senso letterale, ma anche esteticamente.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Motor City, con Alan Ritchson, ha l'aria di un Reacher al cubo nella Detroit degli anni '70

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Reacher 4, lo spin-off spianerà la strada alla nuova stagione con Alan Ritchson?Sia lo spin-off che la quarta stagione della serie Prime Video sono attesi per il debutto entro quest'anno con Ritchson che dovrebbe avere un piccolo...

Alan Ritchson, prima di Reacher in arrivo un nuovo film dove appare irriconoscibilePrima di riprendere i panni di Jack Reacher nella nuova stagione su Prime Video, l'attore sarà il protagonista di un nuovo thriller la cui data...

Argomenti più discussi: Alan Ritchson infiamma il teaser trailer di Motor City, revenge thriller anni ’70 dal sapore pulp; Motor City: il trailer con Alan Ritchson promette un action old school anni 70!; Motor City, Il Trailer Ufficiale del Film con Alan Ritchson, Shailene Woodley e Ben Foster - HD - Film (2025); Alan Ritchson, prima di Reacher in arrivo un nuovo film dove appare irriconoscibile.

MOTOR CITY | Teaser Trailer con Alan Ritchson, Shailene Woodley reddit

Motor City: il trailer con Alan Ritchson promette un action old school anni 70!Guardate il trailer ufficiale di Motor City, nuovo attesissimo action 'old school' con protagonista la star di Reacher e War Machine. cinema.everyeye.it