Un nuovo indizio emerge riguardo a un possibile caso simile a quello di Claudia Conte, questa volta coinvolgendo un altro ministro. Durante un suo intervento, il comico e conduttore ha fatto riferimento a una situazione analoga, senza però fornire dettagli specifici. La notizia si inserisce in un quadro di attenzione verso vicende che coinvolgono figure di spicco del governo. Al momento, non sono stati resi pubblici ulteriori elementi o conferme ufficiali.

Il caso di Claudia Conte e Matteo Piantedosi ha fatto scalpore, ma Fiorello svela che ce n'è un altro similare tra i ministri Dagospiada tempo sostiene che c’è unaltro caso Claudia Conteche riguarda uno dei ministri del governo e ieri anche Fiorello aLa Pennicanzaha dato qualche indizio, secondo quanto detto dal comico sembra che ci sia un uomo sposato che avrebbe perso la testa per una più giovane. Non è chiaro di chi si tratta ma, dopo l’insistenza di Biggio, Fiorello ha detto che il cognome ha la lettera compresa “tra la N e la Z”, quindi il campo di ricerca si è ristretto. Dagospiaconferma il rumor sostenendo cheda tempo il sito sostiene che ci sia una storia similare e che potrebbe fare molto più rumore del caso Piantedosi,forse arrivare al pari di quello di Sangiuliano con Boccia.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - C’è un altro caso Claudia Conte? Fiorello dà un indizio importante

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Il vero motivo del gelo in studio: Fiorello contro Giuseppe Conte

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