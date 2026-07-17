Tre anni dopo la scomparsa, la comunità di Vibo Marina ha reso omaggio a don Saverio Di Bella, parroco della parrocchia di Maria Santissima di Pompei. Un momento di commozione è stato organizzato, con un intervento di Paolo Fedele che ha ricordato il sacerdote scomparso, sottolineando il senso di vuoto lasciato. Il titolo scelto per l’omaggio è “Un vuoto che il tempo non colma”. La cerimonia ha coinvolto i presenti, che hanno espresso il loro ricordo e affetto.

“Un vuoto che il tempo non colma”. È il titolo scelto da Paolo Fedele per ricordare don Saverio Di Bella, il sacerdote che per anni ha guidato la comunità parrocchiale di Maria Santissima di Pompei a Vibo Marina e che continua a vivere nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e amato. A distanza di anni dalla sua scomparsa, il ricordo di don Saverio non si è affievolito. Al contrario, il tempo sembra aver reso ancora più profondo il legame umano e spirituale lasciato dal parroco nella vita di tante persone. Tra queste, Paolo Fedele, che ha affidato a una lunga e intensa testimonianza personale il dolore per un’assenza ancora fortemente sentita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Vibo Marina ricorda don Saverio Di Bella: il commosso omaggio di Paolo Fedele a tre anni dalla scomparsa del parroco

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