Il cuore di una divisa del mare dell’amore | lo scrittore Paolo Fedele ricorda il padre a 41 anni dalla scomparsa

Da laprimapagina.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quarantunesimo anniversario della scomparsa del padre, lo scrittore Paolo Fedele ha ricordato la figura paterna. In un messaggio pubblicato sui social, ha condiviso alcuni ricordi e riflessioni legate alla figura del genitore. L’occasione ha portato alla luce anche alcuni dettagli sulla vita del padre, legata al mondo marittimo. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito nel messaggio ufficiale.

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Nel giorno del quarantunesimo anniversario della scomparsa del padre, lo scrittore Paolo Fedele ha affidato ai social e alle pagine del suo percorso letterario una riflessione intensa e profondamente personale, tratta dal suo libro Il cuore di una divisa del mare dell’amore, opera in cui il rapporto filiale e la memoria diventano elementi centrali della narrazione. Le sue parole, cariche di emozione e gratitudine, si inseriscono in un capitolo speciale del volume, dedicato proprio alla figura paterna, ricordata non solo come presenza familiare, ma come guida affettiva e morale ancora viva nel tempo. Nel suo messaggio, Fedele scrive: “Questa è una parte del mio libro Il cuore di una divisa del mare dell’amore, dedicata al mio amatissimo papà.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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