Morto a 68 anni don Paolo Ferrazzo era parroco del Lido
Don Paolo Ferrazzo, parroco del Lido dal 2019 e precedentemente incaricato presso altre chiese, è deceduto oggi all’Ospedale Civile di Venezia a 68 anni. Era stato ricoverato in seguito a una grave malattia che lo aveva colpito da tempo. La sua morte segna la fine di un lungo percorso di servizio religioso e comunitario nella zona e viene comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla causa della morte.
Don Paolo Ferrazzo, sino a poche settimane fa e dal 2019 parroco di S. Maria Elisabetta e di San Nicolò al Lido, è morto oggi nell’Ospedale Civile di Venezia dove era ricoverato per una grave malattia che da tempo lo aveva colpito. Ne dà notizia il patriarcato di Venezia.Clicca qui per iscriverti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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