Morto a 68 anni don Paolo Ferrazzo era parroco del Lido

Don Paolo Ferrazzo, parroco del Lido dal 2019 e precedentemente incaricato presso altre chiese, è deceduto oggi all’Ospedale Civile di Venezia a 68 anni. Era stato ricoverato in seguito a una grave malattia che lo aveva colpito da tempo. La sua morte segna la fine di un lungo percorso di servizio religioso e comunitario nella zona e viene comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla causa della morte.

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