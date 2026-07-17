A via Saponaro si registrano tensioni dopo un blitz armato in un edificio occupato abusivamente. Un residente riferisce che il diciannovenne ferito era arrivato da pochi giorni e che ci sono frequenti passaggi di persone negli appartamenti. Sono stati osservati individui entrare con strumenti da scavo, come i picconi, per modificare le strutture interne. L’edificio ospita almeno 80 occupanti, molti dei quali si trovano in condizioni di emergenza.

Milano, 17 luglio 2026 – “Il diciannovenne a cui hanno sparato era arrivato qui da un paio di giorni. Ci sono viavai continui negli appartamenti. Abbiamo anche visto gente entrare con i picconi ” per spaccare muri e ingrandire a piacimento i locali. A distanza di quattro giorni dal blitz a mano armata andato in scena nello stabile Aler di via Saponaro 1A al Gratosoglio “qui non è cambiato nulla, a parte il presidio delle forze dell’ordine qualche metro più in là: speriamo duri” dice una residente storica, da 40 anni nel quartiere. I mezzi della polizia e dei carabinieri, sulla strada da martedì, “ rassicurano noi e scoraggiano i malitenzionati ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggio in via Saponaro, dove sale il terrore dopo il blitz armato: “Noi, ostaggi di questo buco nero con almeno 80 occupanti abusivi”

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