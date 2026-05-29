Le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz nell’area dismessa ex Peveralli, situata vicino a via Emilia a Casalpusterlengo, e nell’area Peep di via Borsellino. Durante l’operazione sono stati allontanati occupanti abusivi presenti nei due siti. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte o eventuali arrestri è stato comunicato. L’intervento si è concluso senza incidenti.

Nuovo blitz all’interno del perimetro dell’area dismessa ex Peveralli che si affaccia sul tratto urbano della via Emilia a Casalpusterlengo oltre che all’interno dell’area Peep di via Borsellino. Ieri mattina i carabinieri della Compagnia di Codogno e gli agenti della Polizia Locale hanno fatto scattare i controlli che si sono concentrati nei complessi da anni in attesa di un piano di recupero e che, a causa dello stato di abbandono delle strutture, vengono utilizzati come rifugio da clochard e occupanti abusivi. Durante l’ispezione, le forze dell’ordine hanno sorpreso diverse persone che avevano allestito alloggi e giacigli di fortuna tra i locali abbandonati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blitz nell’ex Peveralli. Via gli occupanti abusivi

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