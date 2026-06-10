Studente armato si barrica a scuola con insegnante e compagni | l’esercitazione della Polizia su una presa d’ostaggi
Un studente armato si è barricato in una scuola di Bergamo insieme a un insegnante e alcuni compagni. La scena si è svolta durante un’esercitazione della Polizia di Stato, che ha simulato una presa d’ostaggi. L’addestramento si è concentrato sulla gestione delle crisi e sull’attività dei negoziatori, coinvolgendo il personale specializzato in queste operazioni. La simulazione ha avuto luogo nella mattinata del 9 giugno.
Nella mattinata del 9 giugno si è svolta a Bergamo un’esercitazione della Polizia di Stato finalizzata all’addestramento del personale specializzato nella gestione delle crisi, con particolare riferimento all’attività dei negoziatori e della relativa struttura di supporto. Lo scenario simulato prevedeva un giovane armato di coltello che, dopo essersi barricato all’interno della propria scuola, teneva in ostaggio un insegnante e alcuni compagni di classe. L’attività si è svolta alla caserma della Polizia di Frontiera Aerea di Orio al Serio ed è stata organizzata dalla Questura di Bergamo nell’ambito dei programmi di formazione e aggiornamento professionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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