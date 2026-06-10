Studente armato si barrica a scuola con insegnante e compagni | l’esercitazione della Polizia su una presa d’ostaggi

Notizia in breve

Un studente armato si è barricato in una scuola di Bergamo insieme a un insegnante e alcuni compagni. La scena si è svolta durante un’esercitazione della Polizia di Stato, che ha simulato una presa d’ostaggi. L’addestramento si è concentrato sulla gestione delle crisi e sull’attività dei negoziatori, coinvolgendo il personale specializzato in queste operazioni. La simulazione ha avuto luogo nella mattinata del 9 giugno.