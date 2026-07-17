Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 17 | 25

Nella viabilità di Roma e della regione Lazio, alle 17:25 del 17 luglio 2026, ci sono code sulla rete stradale. La segnalazione proviene da Astral Infomobilità, il servizio di informazione sulla mobilità regionale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di Roma Tarquinia code per traffico intenso tra Torre in Pietra cerveteri-ladispoli direzione Civitavecchia più avanti code per incidente altezza Santa Severa prestare attenzione e sulla A1 Roma Napoli è stato risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra la diramazione Roma sud della uno e Valmontone verso Napoli permangono comunque code sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata e sulla A1 a partire dalla quattro e ci sposiamo sul tratto Urbano della A24 dove ci sono code dalla tangenziale est a Palmiro Togliatti in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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