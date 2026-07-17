Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 17 | 25

Da romadailynews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella viabilità di Roma e della regione Lazio, alle 17:25 del 17 luglio 2026, ci sono code sulla rete stradale. La segnalazione proviene da Astral Infomobilità, il servizio di informazione sulla mobilità regionale.

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