Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 16 | 25

Da romadailynews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 16:25 del 17 luglio 2026, è stata segnalata una problematica sulla viabilità tra Roma e Napoli. La redazione di Astral Infomobilità ha diffuso un messaggio di aggiornamento, annunciando che a causa di un evento non specificato si sono verificate difficoltà sulla strada. La comunicazione è stata inviata come parte del servizio di informazione sulla mobilità regionale.

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Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Roma Napoli dove a causa di un incidente il traffico è bloccato tra la diramazione Roma sud della A1 e Valmontone verso Napoli e ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove ci sono a partire dalla tangenziale est fino a viale Palmiro Togliatti in direzione raccordo anulare Anche a causa di un incidente mentre nel tratto Roma Teramo della 24 il traffico è bloccato tra Vicovaro Carsoli Oricola verso Teramo anche in questo caso a causa di un incidente e a Roma sulla Raccordo Anulare ci sono code in esterna tra Roma Fiumicino e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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