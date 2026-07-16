Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 17 | 25

Il 16 luglio 2026 alle 17:25, la viabilità sulla rete del grande raccordo anulare a Roma era congestionata, secondo le informazioni di Astral infomobilità, servizio della Regione Lazio. La circolazione risultava rallentata e si registravano code lungo alcuni tratti principali. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso che potessero aver influenzato la situazione. La situazione della viabilità è stata monitorata e aggiornata da Astral infomobilità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare e coda tratti traffico intenso tra Pontina e Romanina in carreggiata esterna rimanendo di esterna per incidente lunghe code tra le uscite Katia e Boccea mentre in carreggiata interna si rallenta per l'intenso traffico tra nome primitivo e più avanti per incidente tra le uscite diramazione Roma sud e doppia sul tratto Urbano rallentamenti altezza svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo via Nettunense Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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