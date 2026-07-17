Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 13 | 25

Il servizio di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sul traffico in tempo reale nella regione Lazio, con particolare attenzione a Roma. L’ultimo aggiornamento risale al 17 luglio 2026 alle 13:25. Le informazioni riguardano lo stato delle strade e le eventuali criticità sulla viabilità locale. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure significative al momento. Il servizio continua a monitorare le condizioni del traffico per aggiornamenti costanti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità informazioni con il traffico in tempo reale servizio della Regione la circolazione che rimane scorrevole sulle maggiori consolari autostrade della regione Lazio sono dei rallentamenti presenti sul Raccordo Anulare in interno altezza Pontina e Tuscolana È a nord tra sala della diramazione Roma nord infine gli eventi prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera al Circo Massimo anche questa sera dalle ore 19 fino a un'ora dopo la mezzanotte sono chiuse al traffico via dei Cerchi via dell'Ara massima di Ercole contestualmente i bus delle linee di zona deviano sui percorsi alternativi è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciluffo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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