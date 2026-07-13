Alle 17:25 del 13 luglio 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala condizioni di traffico sul raccordo anulare di Roma. Nessuna informazione su incidenti o chiusure, ma si consiglia di prestare attenzione e verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio. La situazione viene monitorata dalla rete di info mobilità della regione Lazio per aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo in carreggiata esterna code a tratti per traffico dalla Pontina la Tuscolana in interna si rallenta sempre per traffico tra le uscite Cassia Veientana e Salaria poi code a tratti dalla Nomentana alla Prenestina andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato tra Togliatti e raccordo anulare in uscita Ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare si rallenta tra accordo e Vitinia sulla Colombo rallentamenti da via di Mezzocammino a via di Acilia in entrambi i casi in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 17:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 13:25Alle ore 13:25 del 7 luglio 2026, la viabilità nella regione Lazio mostra miglioramenti, secondo il servizio di Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07:25Alle 7:25 del 13 luglio 2026, sulla Cassia bis si registrano rallentamenti a causa di lavori in corso.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 16:25Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it