Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 12 | 25

Da romadailynews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il servizio di Astral Infomobilità ha segnalato traffico intenso sulla viabilità di Roma e del Lazio, aggiornato alle 12:25 del 17 luglio 2026. Non sono stati indicati incidenti o chiusure specifiche, ma si registrano rallentamenti e congestioni in diverse arterie principali. La situazione del traffico viene monitorata e aggiornata regolarmente per fornire informazioni in tempo reale agli utenti.

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