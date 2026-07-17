Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 12 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità ha segnalato traffico intenso sulla viabilità di Roma e del Lazio, aggiornato alle 12:25 del 17 luglio 2026. Non sono stati indicati incidenti o chiusure specifiche, ma si registrano rallentamenti e congestioni in diverse arterie principali. La situazione del traffico viene monitorata e aggiornata regolarmente per fornire informazioni in tempo reale agli utenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità informazioni con il traffico in tempo reale servizio della Regione la circolazione che rimane scorrevole sulle maggiori consolari autostrade della regione Lazio sono dei rallentamenti presenti sul Raccordo Anulare in interno altezza Pontina e Tuscolana È a nord tra sala della diramazione Roma nord infine gli eventi prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera al Circo Massimo anche questa sera dalle ore 19 fino a un'ora dopo la mezzanotte sono chiuse al traffico via dei Cerchi via dell'Ara massima di Ercole contestualmente i bus delle linee di zona deviano sui percorsi alternativi è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciluffo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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