Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 17 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un incidente ci sono crude in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Ardeatina raccomandiamo la dovuta attenzione e sono in corso i primi rientri in città fine settimana sulle principali strade autostrade Iniziamo dalla A12 Dove si trova sede a rilento tra Cerveteri e Torrimpietra verso Roma proseguendo in direzione Roma sull'Aurelia tra Aranova Castel di Guido code di rientro anche sulla A24 roma-teramo nei pressi della barriera di Roma Est e sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo sempre in direzione della città incolonnamenti sulla Pontina tra via Montedoro e via di Pratica da Gianguido Lombardi e a infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 17:25Alle 17:25 del 7 luglio 2026, un incidente è stato segnalato sulla viabilità di Roma e del Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 12:25Alle ore 12:25 del 7 luglio 2026, si segnalano disagi alla circolazione nel territorio di Roma e del Lazio.

Temi più discussi: Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e per ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio colazione regolare sulle principali ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it