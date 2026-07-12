Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 17 | 25
Alle 17:25 del 12 luglio 2026, un aggiornamento di Astral Infomobilità segnala problemi sulla viabilità del Raccordo Anulare. La regione Lazio ha comunicato nuove informazioni in tempo reale riguardo a un incidente o un rallentamento sulla strada. La circolazione risulta compromessa e si registrano code o rallentamenti lungo il tratto interessato. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle cause o sulla natura dell’incidente è stato fornito.
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un incidente ci sono crude in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Ardeatina raccomandiamo la dovuta attenzione e sono in corso i primi rientri in città fine settimana sulle principali strade autostrade Iniziamo dalla A12 Dove si trova sede a rilento tra Cerveteri e Torrimpietra verso Roma proseguendo in direzione Roma sull'Aurelia tra Aranova Castel di Guido code di rientro anche sulla A24 roma-teramo nei pressi della barriera di Roma Est e sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo sempre in direzione della città incolonnamenti sulla Pontina tra via Montedoro e via di Pratica da Gianguido Lombardi e a infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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STADIO ROMA A PIETRALATA Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha parlato del progetto del nuovo stadio giallorosso, soffermandosi su due aspetti fondamentali: acustica e viabilità. L’acustica non è negoziabile. L’ospedale e le ca facebook
Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e per ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio colazione regolare sulle principali ... romadailynews.it
Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it