Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 10 | 25

Notizia in breve

Il 17 luglio 2026 alle 10:25, Astral Infomobilità ha comunicato che la viabilità a Roma e nel Lazio rimane scorrevole. La circolazione non presenta congestioni o incidenti significativi. La situazione del traffico è stabile e senza particolari disagi, secondo quanto riferito dall’ente. Nessuna variazione nelle condizioni delle strade principali o secondarie è stata segnalata in questa fascia oraria.