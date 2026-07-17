Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 10 | 25
Il 17 luglio 2026 alle 10:25, Astral Infomobilità ha comunicato che la viabilità a Roma e nel Lazio rimane scorrevole. La circolazione non presenta congestioni o incidenti significativi. La situazione del traffico è stabile e senza particolari disagi, secondo quanto riferito dall’ente. Nessuna variazione nelle condizioni delle strade principali o secondarie è stata segnalata in questa fascia oraria.
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione che rimane scorrevole in queste prime ore del mattino solo da segnalare Chiudi l'entrata per il centro sulla via Flaminia a partire dal raccordo Rimaniamo sul raccordo si segnalano rallentamenti altezza via Appia in carreggiata interna mentre Ines l'ha sempre rallentamenti tra la Roma Fiumicino lo svincolo con la Pontina infine ai cantieri a Roma proseguono anche questa notte i lavori di pulizia sul viadotto della Magliana che comportano la chiusura al transito tra via Laurenti in via Newton è da questa sera alle ore... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 17:25Alle 17:25 del 10 luglio 2026, si registrano ancora code e disagi sulla viabilità della regione Lazio.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 17:25Alle 17:25 del 7 luglio 2026, un incidente è stato segnalato sulla viabilità di Roma e del Lazio.
Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 10 | 25.
Termovalorizzatore di Santa Palomba, il sindaco di Albano Massimo Ferrarini presenta osservazioni alla Regione Lazio. Critiche su salute, ambiente, viabilità, risorse idriche e costi per le famiglie #albanolaziale #castelliromani #termovalorizzatore #castellinot facebook
La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 18:40Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo un ... romadailynews.it
Mappa - Tasso di accettazione matrimonio omosessuale per regione reddit
Stadio Roma, Rocca: La Regione offrirà la massima collaborazioneRocca: Ho letto ricostruzioni fantasiose sulle mie dichiarazioni sul nuovo stadio della Roma. Il progetto non è in discussione e.... siamolaroma.it