Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 10 luglio 2026, si registrano ancora code e disagi sulla viabilità della regione Lazio. L’Astral Infomobilità segnala rallentamenti sulla rete stradale, con traffico congestionato in più punti. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso, ma la situazione resta critica. La circolazione è fortemente interessata, e si consiglia di evitare le zone più congestione. La situazione viene costantemente monitorata e aggiornata dalla rete di monitoraggio regionale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio permangono Disagi con code sull'autostrada Roma Napoli a causa di un precedente incidente ora mi hai rimosso all'altezza con il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli poi si rallenta sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra le uscite Laurentina e tu sto veramente in interna coda altezza Labor all'altezza dello svincolo con la Roma Teramo Verso il raccordo si rallenta sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire da Tor Cervara mentre a sud della capitale sulla via Pontina traffico rallentato tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 17:25Alle 17:25 del 7 luglio 2026, un incidente è stato segnalato sulla viabilità di Roma e del Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 10:25Il 7 luglio 2026 alle 10:25, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 08:40Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura risolto un ... romadailynews.it