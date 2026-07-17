Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 09 | 40
La viabilità a Roma e nel Lazio al 17 luglio 2026 alle 9:40 mostra traffico fluido. Secondo il servizio di Astral infomobilità, la circolazione sulla rete stradale regionale non presenta congestioni significative. Le strade principali registrano scorrimento regolare, senza incidenti o chiusure temporanee segnalate. La situazione è stabile e non sono stati segnalati disagi o interruzioni di rilievo nelle vie di comunicazione.
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione che rimane scorrevole in queste prime ore del mattino solo da segnalare Chiudi l'entrata per il centro sulla via Flaminia a partire dal raccordo Rimaniamo sul raccordo si segnalano rallentamenti altezza via Appia in carreggiata interna mentre Ines l'ha sempre rallentamenti tra la Roma Fiumicino lo svincolo con la Pontina infine ai cantieri a Roma proseguono anche questa notte i lavori di pulizia sul viadotto della Magliana che comportano la chiusura al transito tra via Laurenti in via Newton è da questa sera alle ore... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:40Alle 09:40 del 9 luglio 2026, Astral infomobilità ha segnalato un servizio sulla viabilità del Raccordo Anulare in esterna.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:40Il 7 luglio 2026 alle 9:40, è stato comunicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.
Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 10 | 25.
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