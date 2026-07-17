Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 09 | 40

Notizia in breve

La viabilità a Roma e nel Lazio al 17 luglio 2026 alle 9:40 mostra traffico fluido. Secondo il servizio di Astral infomobilità, la circolazione sulla rete stradale regionale non presenta congestioni significative. Le strade principali registrano scorrimento regolare, senza incidenti o chiusure temporanee segnalate. La situazione è stabile e non sono stati segnalati disagi o interruzioni di rilievo nelle vie di comunicazione.