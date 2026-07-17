Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 09 | 10

Notizia in breve

La circolazione sulla rete stradale della regione Lazio è rimasta scorrevole nella mattinata del 17 luglio, alle 9:10. L’astral infomobilità ha comunicato che non ci sono stati problemi o rallentamenti significativi. La situazione della viabilità è stabile, senza segnalazioni di incidenti o chiusure temporanee. Le autorità continuano a monitorare la situazione in tempo reale per garantire il fluido movimento dei veicoli lungo le principali arterie della regione.