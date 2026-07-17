Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 08 | 40
Alle 8:40 del 17 luglio 2026, Astral infomobilità segnala che la viabilità a Roma e nel Lazio rimane scorrevole. Nessuna interruzione o rallentamento è stata registrata sulle principali strade e autostrade della regione. La circolazione si svolge senza problemi, secondo quanto riferito dai sistemi di monitoraggio. La situazione resta stabile e senza variazioni significative rispetto alle ore precedenti.
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione che rimane scorrevole in queste prime ore del mattino solo da segnalare Chiudi l'entrata per il centro sulla via Flaminia a partire dal raccordo Rimaniamo sul raccordo si segnalano rallentamenti altezza via Appia in carreggiata interna mentre Ines l'ha sempre rallentamenti tra la Roma Fiumicino lo svincolo con la Pontina infine ai cantieri a Roma proseguono anche questa notte i lavori di pulizia sul viadotto della Magliana che comportano la chiusura al transito tra via Laurenti in via Newton è da questa sera alle ore... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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