Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 08 | 40

Notizia in breve

Alle 8:40 del 17 luglio 2026, Astral infomobilità segnala che la viabilità a Roma e nel Lazio rimane scorrevole. Nessuna interruzione o rallentamento è stata registrata sulle principali strade e autostrade della regione. La circolazione si svolge senza problemi, secondo quanto riferito dai sistemi di monitoraggio. La situazione resta stabile e senza variazioni significative rispetto alle ore precedenti.