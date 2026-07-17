L’offerta di Poste Italiane per l’acquisizione di Tim entra nel vivo. La Consob ha infatti approvato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Telecom Italia. Il periodo di adesione avrà inizio il 20 luglio alle ore 8:30 e si concluderà alle 17:30 dell’11 settembre. Poi il 18 settembre, salvo proroghe dei tempi dell’offerta, Poste Italiane corrisponderà il corrispettivo a ogni azionista di Tim che aderisce all’opas. Il corrispettivo prevede una componente in denaro pari a 1,67 euro e una componente in azioni pari a 0,218 azioni ordinarie di Poste Italiane di nuova emissione, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie del gruppo già in circolazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Via libera della Consob: parte l’offerta di Poste su Tim

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