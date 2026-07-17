Via dei Rossi diventa isola pedonale per i prossimi due week-end
Via dei Rossi sarà chiusa al traffico veicolare per i prossimi due fine settimana, ovvero oggi fino a domenica e dal 24 al 26 luglio. Durante questo periodo, le auto non potranno transitare lungo tutta la strada, che diventerà un’area pedonale. La misura riguarda il divieto di transito per i veicoli, che resteranno esclusi dalla strada in queste date.
Via dei Rossi diventa isola pedonale. Da oggi a domenica e dal 24 al 26 luglio scatterà il divieto di transito per i veicoli, in modo da lasciare tutta la via a disposizione delle persone. Il provvedimento dell’amministrazione comunale arriva dopo la richiesta formulata dal Comitato spontaneo dei Commercianti di via dei Rossi, per incoraggiare l’afflusso di turisti e residenti nel centro storico, valorizzare i percorsi urbani attraverso la pedonalizzazione temporanea, mantenere vivo e sostenere il tessuto economico e commerciale della città. Durante i due fine settimana di pedonalizzazione temporanea, verrà estesa la superficie di occupazione del suolo pubblico per i locali e le attività commerciali presenti nella zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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