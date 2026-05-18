Due gravi incidenti stradali nel week end | polizia impegnata nelle indagini
Nel corso del fine settimana si sono verificati due incidenti stradali di grave entità nelle località di Aversa e Lusciano. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause e ricostruire l'accaduto, raccogliendo testimonianze e analizzando le prove sul posto. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte o sui dettagli specifici degli incidenti. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti quando disponibili.
Nel fine settimana si sono verificati due gravi incidenti stradali ad Aversa e Lusciano, come evidenziato dalla polizia che ha diffuso il bilancio delle attività eseguite nel fine settimana appena trascorso.Due gravi sinistri stradali che confermano i rischi connessi alla circolazione nei giorni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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