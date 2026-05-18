Due gravi incidenti stradali nel week end | polizia impegnata nelle indagini

Da casertanews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del fine settimana si sono verificati due incidenti stradali di grave entità nelle località di Aversa e Lusciano. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause e ricostruire l'accaduto, raccogliendo testimonianze e analizzando le prove sul posto. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte o sui dettagli specifici degli incidenti. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti quando disponibili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel fine settimana si sono verificati due gravi incidenti stradali ad Aversa e Lusciano, come evidenziato dalla polizia che ha diffuso il bilancio delle attività eseguite nel fine settimana appena trascorso.Due gravi sinistri stradali che confermano i rischi connessi alla circolazione nei giorni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Weekend di sangue, gravi incidenti stradali: 3 morti e 1 ferito in fin di vita

Video Weekend di sangue, gravi incidenti stradali: 3 morti e 1 ferito in fin di vita

Sullo stesso argomento

Incidenti stradali, due ciclisti investi e travolti in poche ore. Sono graviIl weekend si chiude con un bilancio pesante per la sicurezza stradale nella provincia di Roma.

Leggi anche: La Spezia, due motociclisti morti in due incidenti stradali nel giro di un’ora

due gravi incidenti stradaliDue gravi incidenti stradali nel week end: polizia impegnata nelle indaginiIndagini in corso per l'impatto avvenuto in viale della Libertà. Conseguenze tragiche a Lusciano: il conducente del veicolo che investito il pedone è stato denunciato per omicidio stradale ... casertanews.it

due gravi incidenti stradaliTerribile incidente nel Cuneese: scontro frontale tra moto e auto, morti due centauri di Santena e La LoggiaDue motociclisti residenti nel Torinese, a La Loggia e a Santena, sono morti nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio 2026, in un incidente stradale avvenuto sull'ex statale 29, nel rettilineo ... torinotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web