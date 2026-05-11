Mostra Agricola Campoverde | quasi 80mila visitatori per i due week end della fiera

La 39esima edizione della Mostra Agricola Campoverde si è svolta nell’area fiere sulla Pontina ad Aprilia, coprendo due fine settimana, quello del 25 aprile e quello del Primo maggio. Durante l’evento sono stati registrati circa 80.000 visitatori complessivi, confermando l’interesse e la partecipazione del pubblico per questa manifestazione. La mostra ha coinvolto esposizioni, attività e iniziative legate al mondo agricolo, attirando un pubblico numeroso e variegato.

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