Mostra Agricola Campoverde | quasi 80mila visitatori per i due week end della fiera
La 39esima edizione della Mostra Agricola Campoverde si è svolta nell’area fiere sulla Pontina ad Aprilia, coprendo due fine settimana, quello del 25 aprile e quello del Primo maggio. Durante l’evento sono stati registrati circa 80.000 visitatori complessivi, confermando l’interesse e la partecipazione del pubblico per questa manifestazione. La mostra ha coinvolto esposizioni, attività e iniziative legate al mondo agricolo, attirando un pubblico numeroso e variegato.
Sono numeri importanti quelli che raccontano il successo della 39esima edizione della Mostra Agricola Campoverde che per due fine settimana - quello del 25 Aprile e quello del Primo Maggio - è stata allestita nell’area fiere sulla Pontina ad Aprilia e che la confermano ancora una volta come la.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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