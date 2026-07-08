Max Verstappen potrebbe lasciare la scuderia Red Bull per passare alla McLaren, secondo alcune indiscrezioni. La situazione si concentra su alcune accuse rivolte a Red Bull e su una clausola contrattuale che potrebbe favorire il trasferimento del pilota. La trattativa sembra essere in corso, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La decisione dipende anche da eventuali implicazioni legali legate al contratto e alle contestazioni in corso.

Suggestioni in questo torrido scorcio di mezza estate: Max Verstappen che lascia Red Bull per correre sulla McLaren. Boom. Fermate le rotative. Niente come la Formula 1 sa cucire insieme melò e spy, due generi che si sposano bene con la faccia di Max: melodrammatica sempre, rilassata mai. L’ipotesi è ben più di una suggestione. Il contratto firmato da Max con la Red Bull ha una scadenza naturale fissata alla fine del 2028. Ma secondo fonti autorevoli, tra cui il Guardian, all’interno di quel contratto ci sarebbe una clausola rescissoria. Sono sempre le postille le più pericolose. Infatti proprio per quell’asterisco la Red Bull potrebbe perdere l’olandese: la clausola è in grado di liberare Max prima della sosta estiva se il pilota olandese non occupa una delle prime tre posizioni in classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le accuse a Red Bull e quella clausola nel contratto: ecco perché Verstappen può andare alla McLaren

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Redbulls Downfall Needs To Be Studied!

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