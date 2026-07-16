A Spa, la Red Bull ha deciso di reinstallare l’ala posteriore classica invece di usare quella ribaltabile chiamata “Macarena”. La scelta arriva dopo che Verstappen aveva subito due uscite di pista, in Austria e a Silverstone, a causa del flap mobile che non si chiudeva completamente. La squadra ha rimosso la nuova ala, ritenuta pericolosa, e ha ripristinato la configurazione precedente, che però comporta una perdita di velocità.

La Red Bull ha deciso di non adottare l’ala posteriore ribaltabile, la cosiddetta “Macarena”, a Spa. Max Verstappen, come noto, aveva subito due uscite di pista, in Austria e poi a Silverstone, a distanza di una settimana l’una dall’altra, per l’incompleta chiusura del flap mobile mentre percorreva curvoni ad alta velocità, in entrambi i casi. In sostanza, l’instabilità aerodinamica indotta dall’imperfetta chiusura del flap rispetto al profilo principale dell’ala riduceva fortemente il carico prodotto al retrotreno e, nei curvoni veloci, dove interviene una forte componente di accelerazione laterale (che tende a spingere verso l’esterno, perpendicolarmente all’asse longitudinale della vettura), la RB, perdendo il grip garantito dal carico ad ala chiusa, veniva proiettata verso la via di fuga seguendo la tangente alla curva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verstappen aveva ragione, ala posteriore pericolosa. A Spa la Red Bull rimette la vecchia. E perderà velocità

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Verstappen's Red Bull Is Dangerous — And the FIA Is Now Investigating

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