verso la prima strategia di sicurezza nazionale il nodo del perimetro

Il Dpcm del 22 aprile 2026 stabilisce, per la prima volta, l’adozione di una Strategia di sicurezza nazionale. La decisione introduce un nuovo quadro di riferimento per la difesa e la sicurezza del paese. La struttura della strategia è stata definita, ma ora si lavora sui contenuti specifici. La discussione riguarda le modalità di attuazione e le priorità da inserire nel documento. La strategia rappresenta un passo importante, ma ancora non sono stati annunciati dettagli sui piani operativi.

Il Dpcm del 22 aprile 2026 prevede, per la prima volta nella storia della Repubblica, l’adozione di una Strategia di sicurezza nazionale. Definita l’architettura, la sfida ora sono i contenuti. Il documento non dovrà essere una Grand Strategy, ma una bussola operativa per il coordinamento dell’azione di governo. E per stabilire che cosa è – e che cosa non è – questione di sicurezza nazionale serve un criterio: la portata sistemica dell’evento Il Dpcm del 22 aprile 2026 prevede l’adozione, per la prima volta nella storia della Repubblica, di una Strategia di sicurezza nazionale (Ssn) da parte del presidente del Consiglio, su proposta del Cisr e sentito il Copasir, da aggiornarsi almeno ogni tre anni. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Leveraging RMF for CMMC Success Strategy, Structure, and Solutions for Defense Vendors

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