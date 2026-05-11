Sicurezza nazionale | Meloni firma il decreto per la nuova strategia

Il governo ha firmato un nuovo decreto che definisce la strategia per la sicurezza nazionale. La decisione prevede una maggiore centralizzazione delle funzioni decisionali in questo settore. Tra le novità, si parla di un'attenzione rivolta principalmente alle minacce interne, lasciando meno spazio alle sfide esterne. La strategia è stata approvata di recente e si inserisce in un quadro di riforme volte a riorganizzare le modalità di gestione della sicurezza nel paese.

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? Domande chiave Come influenzerà la centralizzazione del potere decisionale la nostra sicurezza?. Perché gli esperti temono una strategia focalizzata solo sulle minacce interne?. Chi garantirà l'attuazione concreta delle direttive senza un Consiglio Nazionale?. Quali rischi corre l'Italia se la strategia rimarrà un documento astratto?.? In Breve Il Dis gestirà il lavoro tecnico sotto la supervisione del Comitato interministeriale.. Esperti Lorenzo Termine, Gabriele Natalizia e Laura Donnini avvertono rischi di visione emergenziale.. Il Copasir effettuerà audizioni annuali presso Palazzo Chigi per monitorare le misure.. La Strategia Militare dello Stato Maggiore attende la pubblicazione della National security strategy.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza nazionale: Meloni firma il decreto per la nuova strategia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meloni avvia la strategia di sicurezza nazionale, ma la riforma resta incompletaL’Italia si allinea agli altri Stati membri del G7 dotandosi di una strategia di sicurezza nazionale. Sicurezza nazionale, l’Italia verso una cabina di regia unica. La strategia di Meloni contro le crisi ibrideUna cabina di regia sotto il Cisr e una Strategia nazionale aggiornata ogni anno. Argomenti più discussi: Guerre, hacker e blackout. Meloni lancia la task force anti-crisi (con i Servizi); Maggioranza va sotto (di tre voti) sulla nomina di un membro della Consulta per il nucleare; Incontro tra Giorgia Meloni e Marco Rubio a Palazzo Chigi : Italia e Stati Uniti rafforzano il dialogo strategico; Guerre, hacker e blackout. Meloni lancia la task force anti-crisi (con i Servizi).