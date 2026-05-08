italia si procede verso la prima strategia di sicurezza nazionale

Il governo italiano ha approvato il 22 aprile un Dpcm che avvia il percorso verso la definizione della prima Strategia di sicurezza nazionale. Questa iniziativa mira a strutturare un quadro di riferimento ufficiale per le politiche di sicurezza del paese. La proposta rappresenta un passo importante per l'organizzazione delle misure e delle risposte alle diverse minacce che possono interessare l’Italia.

Con il Dpcm varato dal governo lo scorso 22 aprile, l'Italia è sempre più vicina alla realizzazione della prima Strategia di sicurezza nazionale. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica avrà il compito di formulare le proposte alla Presidenza del Consiglio e di supervisionare l'attuazione futura della strategia, mentre il lavoro preparatorio è demandato al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). A favorire questo cambio di passo, secondo analisti vari, la stabilità del governo che ha permesso di rendere più agevole il coordinamento tra diversi apparati dello Stato. Il documento permetterebbe...🔗 Leggi su Iltempo.it

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