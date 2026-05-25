Donazioni di sangue in memoria delle vittime di mafia | forte partecipazione nelle strutture Asp di Messina

Notizia in breve

Le giornate di donazione di sangue in memoria delle vittime di mafia si sono concluse con una forte partecipazione nelle strutture Asp di Messina. Le iniziative, organizzate nelle unità trasfusionali e nelle associazioni di donatori collegate, hanno visto numerosi cittadini rispondere all’appello per contribuire alla raccolta. L’evento ha unito memoria e solidarietà, coinvolgendo la comunità nella solidarietà civica. I donatori hanno aderito con entusiasmo, contribuendo a sostenere le esigenze delle strutture sanitarie locali.