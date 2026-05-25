Donazioni di sangue in memoria delle vittime di mafia | forte partecipazione nelle strutture Asp di Messina
Le giornate di donazione di sangue in memoria delle vittime di mafia si sono concluse con una forte partecipazione nelle strutture Asp di Messina. Le iniziative, organizzate nelle unità trasfusionali e nelle associazioni di donatori collegate, hanno visto numerosi cittadini rispondere all’appello per contribuire alla raccolta. L’evento ha unito memoria e solidarietà, coinvolgendo la comunità nella solidarietà civica. I donatori hanno aderito con entusiasmo, contribuendo a sostenere le esigenze delle strutture sanitarie locali.
Una risposta partecipata che ha unito memoria, solidarietà e impegno civile. Le giornate dedicate alla raccolta di sangue in ricordo delle vittime innocenti di mafia, organizzate nelle articolazioni trasfusionali e nelle associazioni dei donatori collegate all’Asp di Messina, si sono concluse con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
IL RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE E LA VERITÀ SU ATTILIO MANCA | 21/03/2026
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Nella giornata di raccolta straordinaria in memoria del giudice Giovanni Falcone, sono state ben 35 le donazioni di sangue. Ci sono stati anche alcuni aspiranti e abbiamo svolto esami di controllo vari. Prossimo appuntamento a giugno sempre uniti nel dono facebook
Ho appena raggiunto il mio massimo per l'anno in corso, 1 intero sangue il 17 giugno dello scorso anno e poi 22 donazioni di piastrine da allora reddit
Sabato 9 maggio donazioni dalle 8 alle 10.30 nella struttura sanitaria cittadina con equipe medica e volontari Avis #Attualita x.com
Messina, donazione sangue in aumento. Domani emoteca all'ospedale PiemonteNel 2024 c'erano state 5011 donazioni, nel 2025 le donazioni sono diventate 5438. Nel 2024 3529 i donatori. Nel 2025 3734. Oltre 400 sacche di sangue in più ... rtp.gazzettadelsud.it
Giornata mondiale sulla donazione del sangue. L’Oms punta al 100% di donazioni volontarie non retribuite di sangue sicuroParte in occasione della giornata mondiale sulla donazione del sangue del 14 giugno la campagna Oms per incentivare le donazioni volontarie e non retribuite in tutti i Paesi (oggi in 71 ci sono ancora ... quotidianosanita.it