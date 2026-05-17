Luca Toni provoca Fabio Grosso a sorpresa | Non so se te lo ricordi ma ho casa a Firenze
Durante un collegamento negli studi di DAZN, un ex calciatore ha rivolto alcune parole a un ex compagno di squadra, dicendo di avere una casa a Firenze e chiedendogli se si ricordasse. L'episodio è avvenuto dopo la partita tra Sassuolo e Lecce, con un siparietto tra i due protagonisti. L'allenatore della squadra di casa è stato coinvolto nella discussione, che ha suscitato attenzione tra i presenti. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle reazioni dei soggetti coinvolti.
Dopo Sassuolo-Lecce siparietto negli studi di DAZN con l'allenatore dei neroverdi che è stato stuzzicato dall'ex attaccante. Una battuta che fa pensare al suo possibile futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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