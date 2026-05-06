Vent’anni del Maggio Archeologico tanti gli appuntamenti in città

Il Maggio Archeologico di Bergamo celebra quest’anno il ventesimo anniversario, un traguardo che coincide con una lunga serie di eventi programmati in città. La manifestazione, nata due decenni fa, si svolge nel mese di maggio e coinvolge numerosi luoghi storici e archeologici della zona. Per questa occasione, sono stati predisposti diversi appuntamenti che coinvolgono il pubblico e gli appassionati di storia e cultura locale.

Bergamo. Il Maggio Archeologico compie 20 anni e, ormai più che maggiorenne, pone domande importanti. “Chi sei? Da Dove vieni?” Questo il titolo dell’edizione speciale di quest’anno. Da sabato 9, fino al 30 maggio, la città si trasformerà in un museo archeologico attraverso un fitto programma, incentrato sul tema della memoria e della cultura di una comunità senza frontiere, con eventi sia per adulti che per bambini. Da conferenze, a visite guidate al Museo archeologico e alle aree archeologiche di città Alta fino ad arrivare alle proiezioni di un film sotto i portici del museo. “Chi sei? Da dove vieni? Storie di mobilità antica attraverso le moderne metodologie di analisi” è il tema centrale della ventesima edizione e riprende lo slogan che ha accompagnato la rassegna negli anni: “Il confine inesistente.🔗 Leggi su Bergamonews.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Maggio, mese del caregiver familiare: tanti appuntamenti in città e provinciaUn mese con corsi di formazione, convegni, banchetti informativi, camminate e altre iniziative dedicate al ruolo di chi si prende cura di un... Leggi anche: Settimana del glaucoma: tanti gli appuntamenti gratuiti con la prevenzione. Ecco come prenotare Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vent’anni del Maggio Archeologico, tanti gli appuntamenti in città; Maggio nei Musei Civici; Valorizzazione del patrimonio culturale cittadino: il 12 maggio 2026 incontro pubblico di restituzione dei contributi sull’Anfiteatro Romano e Piazza Sant'Oronzo; Un viaggio nel passato gratis: la 1° domenica del mese le aree archeologiche della Toscana aprono le porte. Vent’anni del Maggio Archeologico, tanti gli appuntamenti in cittàA partire da sabato 9 maggio numerosi eventi tra conferenze, visite guidate e proiezioni ... bergamonews.it Parchi archeologici della Maremma: tutti gli eventi in programma a maggioMartedì 5 maggio, al Parco archeologico di Roselle, alle 15.00, tappa del progetto Via Patrimonia Act, con la presentazione del gioco da tavolo Rusellae: echi dal sottosuolo, ideato dal personale ... grossetonotizie.com Venerdì 8 maggio a partire dalle 18 presso il Museo archeologico nazionale dell'alta Val d'Agri (Grumento Nova) si terrà il quarto incontro organizzato a Grumentum nell'ambito del progetto "Tesori lucani - alla scoperta dei musei della Basilicata", dedicato al - facebook.com facebook