A Perugia è stata inaugurata una mostra dedicata a Dante Sambuchi, che raccoglie 78 opere realizzate nell’arco di 40 anni di attività artistica. La mostra presenta una selezione di dipinti che riflettono il percorso creativo dell’artista, con particolare attenzione alle influenze delle periferie milanesi e all’uso dei social media come elemento tematico. L’esposizione offre uno sguardo sulla crescita e le trasformazioni della sua produzione artistica nel tempo.

? Cosa scoprirai Come ha trasformato l'impatto delle periferie milanesi la sua pittura?. Perché i social media hanno cambiato il tema delle sue opere?. Come può lo spettatore diventare parte integrante del processo creativo?. Cosa lega la materia industriale di Sambuchi all'eredità di Burri?.? In Breve Mostra aperta alla Sala Cannoniera della Rocca Paolina fino al 31 maggio.. Partecipano Marco Pierini, senatore Walter Verini e lo storico Bruno Corà.. Percorso espositivo su 78 opere prodotte tra il 1985 e oggi.. Evoluzione tematica dal contesto industriale del 1973 ai social media attuali.. Dante Sambuchi presenta alla Sala Cannoniera della Rocca Paolina di Perugia una mostra antologica che raccoglie quarant’anni di ricerca pittorica, aperta al pubblico fino al 31 maggio prossimo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dante Sambuchi a Perugia: 78 opere celebrano 40 anni di ricerca pittorica

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