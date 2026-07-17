Un uomo di 56 anni è stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione per aver abusato sessualmente di un ragazzino di 12 anni. Si era spacciato per talent scout di giovani calciatori, inviando video e usando violenze. La sentenza è stata pronunciata da un collegio giudicante con presidente e giudici a latere. È stato inoltre disposto un risarcimento di 30 mila euro in favore della vittima.

Si era finto talent scout di giovani promesse del calcio per abusare sessualmente di un ragazzino di 12 anni: il collegio presieduto da Francesca Zancan con giudici a latere Francesca Cattarossi ed Elisa Bianchi ha condannato a sette anni e sei mesi di reclusione e un risarcimento provvisionale di 30 mila euro un uomo di 56 anni. Residente a Rosolina (Rovigo), è accusato di violenza sessuale aggravata dal fatto di essere stata perpetrata su un minore di 14 anni e produzione di materiale pedo pornografico. La corte ha accolto in toto le richieste del pubblico ministero Andrea Petroni, anzi ha aggiunto sei mesi alla pena richiesta. I genitori... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Venezia, si finge talent scout di calciatori e abusa di un ragazzino di 12 anni con video e violenze: condannato a 7 anni

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